Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sincik’teki saldırıda iş yerleri de zarar gördü

Sincik’teki saldırıda iş yerleri de zarar gördü

Yerdeki boş kovanlar

Polis Aracı Yoğun Bakım Ünitesi Çay Ocağı Polis Özel Harekat Terör Örgütü 

-Duvar cam ve direklerdeki mermi izleri
-İş yerlerinden genel görüntü
-Polis ve askerin dağlık bölgede görüntüsü
-Arşiv görüntüler

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iş yerleri de zarar gördü. Sincik ilçesi Kahraman Mahallesi'nde bulunan Sincik Devlet Hastanesi önündeki caddede devriye görevi yapan polis aracına terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda polis aracının yanı sıra iş yerleri de zarar gördü. Eczane ve yanındaki çay ocağına mermiler isabet etti. Terör örgütü mensuplarıyla çatışan polis memurlarından Taha Uluçay’ın yaralandığı olay yerinde çok sayıda mermi izi görüldü.
İş yerinin camından merdivenlere, elektrik direklerinden duvarlara kadar birçok yerde mermi izinin bulunması çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Gece meydana gelen olayın ardından gündüz çekilen görüntüler çatışmanın şiddetini ortaya çıkardı. Teröristleri bulmak için jandarma ve polis özel harekat ekipleri Meran dağlık bölgesinde operasyonu karadan ve havadan sürdürüyor. Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı