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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sincik'te karla kaplanan çatılar temizleniyor

Sincik'te karla kaplanan çatılar temizleniyor

Kar temizleme çalışmaları

Kar Suyu Yağan Kar Yağışı 

-Evlerden görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Kardan görüntü
-Mezradan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinde 25 santimetreye ulaşırken karla kaplanan toprak evlerin çatıları temizlenmeye başlandı. Sincik ilçesinde dün sabahtan beri yağan kar, ilçeye bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında toprak evlerin damlarında aşırı kar birikintisine neden oldu. Toprak damlarda ağırlığa neden olan karlar vatandaşlar tarafından temizlenmeye başlandı. Evlerin damlarının temizlenmediği takdirde kar suyunun içeriye sızdığını belirten vatandaşlar, dün sabahtan beri kar yağışı devam ettiğini, evlerinin damlarına yaklaşık 25 santimetre civarında kar düştüğünü söylediler. (AE-SD-
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