Sincik'te dereler taştı köprüleri su bastı



- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış dereleri taşırdı, köprüleri su bastı. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde metrekareye 103 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahta Çayı Taşkale-Subaşı-Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulanan Biriman köprüsünü su bastı. İlçe ile grup köy yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel sularının köprüye ulaşarak kapatmasını görüntüleyen vatandaşların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. Dereler metrelerce yükselerek köprü seviyesine ulaştı. Ayrıca ilçeye bağlı bazı köy yollarının sel taşkınları nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi. (AE-SD-

