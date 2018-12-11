Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sincik'te dereler taştı köprüleri su bastı

Sincik'te dereler taştı köprüleri su bastı

taşan dere ve köprüden detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

Köy Yolları Şiddetli Yağış 


- Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış dereleri taşırdı, köprüleri su bastı. Adıyaman’ın Sincik ilçesinde metrekareye 103 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahta Çayı Taşkale-Subaşı-Pınarbaşı grup köy yolu üzerinde bulanan Biriman köprüsünü su bastı. İlçe ile grup köy yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel sularının köprüye ulaşarak kapatmasını görüntüleyen vatandaşların şaşkınlıkları konuşmalarına yansıdı. Dereler metrelerce yükselerek köprü seviyesine ulaştı. Ayrıca ilçeye bağlı bazı köy yollarının sel taşkınları nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi. (AE-SD-
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı