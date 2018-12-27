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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sincik- Malatya Karayolu ulaşıma kapandı

Sincik- Malatya Karayolu ulaşıma kapandı

İlçeden görüntü

Karayolları Köy Yolları Kar Yağışı 

-Yol açma çalışmasından görüntü
-İş makinesinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- İlçeye bağlı 19 köye kar nedeniyle ulaşılamıyor ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Sincik ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Sincik-Malatya karayolu ve ilçeye bağlı 19 köy ve bu köylere bağlı mezraların yolları ulaşıma kapandı. Kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için, il özel idaresi ve karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışmalarına başlandı. 2 greyder, 1 kepçe ve 1 dozer ile yol açma çalışmaları devam ediliyor. (AE-SD-
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