Sincap Karamel protezine alıştı

-Protezli sincaptan görüntüler

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kapana sıkışarak yaralandıktan sonra kolları kesilen Sincap Karamel, tekerli protezi ile koşmaya başladı İSTANBUL



- Yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralandıktan sonra kolları kesilen ‘Karamel’ isimli sincap, İstanbul Aydın Üniversitesinde yapılan tekerlekli protezine alıştı. Protezine kısa zamanda uyum sağlayıp bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu. Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan ‘Karamel’ isimli sincap Bilgisayar Mühendisi Tayfun Demir’in yardımları ile İstanbul'da tedavi edilmişti. Geçirmiş olduğu iki zorlu ameliyatın ardından, kolları kesilerek hayata tutunabilen Karamel’e, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından tekerlekli protez kol yapıldı. Geçtiğimiz günlerde protezi kakılan sincabın alışma süreci sona erdi. Sincap Karamel Tekerli Protezine Uyum Sağladı Öğretim görevlileri tarafından yapılan tekerlekli protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap Karamel’in alışma süreci sona erdi. Zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışan Karamel, kontrollü bir şekilde hayatına devam etmeye başladı.

Uyum sağladığı tekerlekli proteziyle, evde ve bahçede koşuşturan Karamel renkli görüntüler oluşturdu. ‘‘Karamel protezindeki yay sayesinde kolayca yere eğilip, yemeğini yiyebiliyor’’ Protez çalışmalarının sona erdiğini ifade eden sincabın sahibi Tayfun Demir, "Dünya üzerinde bize model olacak başka bir örnek olmadığı için kendimiz geliştirdik ve sonunda başardık. Konuda uzman arkadaşlarımız bize yardımcı olmak adına modeller ve fikirler gönderdiler ama genelde verilen tavsiyelerde protezi sadece Karameli koşturmak ve hareket ettirmek için yaptığımızı düşündüler. Fakat Karamel aynı zamanda yemek yiyecek, suyunu içecek, belli bir alanda kendisini korumaya çalışacak ve en önemlisi bu protez ile uyuyacak. Dolayısıyla bunların hepsini aynı protez de sağlayabilmek için belirli normlara dikkat etmek zorundayız. Bizim bu tekerlek açıklarının dışına çıkma şansımız yok çünkü Karamel ortadaki yay sayesinde kolayca yere eğilip, yemeğini yiyebiliyor. Bununla birlikte protezin hafifliği çok önemli bizim için, çok fazla materyal koyup genişletme şansımız yok’’ diye konuştu.

‘‘Karamel, hareket konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor’’ Öneriler aslında 360 derece dönebilen tekerlekler ve robotik tekerleklerden bahsedildiğini belirten Demir, ‘‘Maalesef onları kullanma şansımız yok çünkü bu görmüş olduğunuz tekerlekle hangi çukura girerse girsin devamında yol alma şansı var ama diğer tekerleklerde maalesef sabit olarak çakılı kalacaktır. Bunu park etmeye çalıştığımız araç gibi düşünebilirsiniz, arkadan verilen hareket ön tarafa daha fazla etki eder yani daha fazla hareket kabiliyeti kazanırsınız. Karamel gördüğünüz gibi hareket konusunda hiçbir sorun yaşamıyor. Şunu unutmayalım bu bir sincap, insan değil yani protez yapıp onun eğitimini verip şöyle yap böyle yap diyemeyiz. Karamel onun için yapılan alçıları dahi narkozdan uyanır uyanmaz söküp attı, beş kat sardı yapmak zorunda kalıyorduk. Protez yaparken de öncelik olarak protezi sincabın vücudunda nasıl tutarız bunu hesapladık. 15 gündür geceli gündüzlü ağır çekimde hareketlerini kontrol ediyoruz sürekli diğer protezlerle vücut ölçülerini alıyoruz. Zıplarken, koşarken, yemeğini yerken en uygun hangisi olacaktır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Hocalarımız da çok teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Karamel, inşallah kısa zaman sonra ağaca da çıkabilecek’’ Özellikle yurt dışından çok güzel yorumlar aldıklarını ifade eden Tayfun Demir, ‘‘Siz nasıl bir ülkesiniz ki, bir sincap için tüm Türkiye seferber oldu. Bu nasıl bir güzellik, bir sincap için bile bu kadar uğraşıyorsunuz gibi yorumlar geliyor. Ülkemizin böyle bir şekilde gündeme gelmesi bizim için bir gurur kaynağı. Karamel bu şekilde hareket ediyor, yemek yiyor ve bu şekilde uyuyor. Bahçemizde koşturmalarımız devam ediyor, tabii ki zorlanıyor zaman zaman takla attığı ve devirdiği oluyor ama genel itibariyle çok iyi. Evdeki hareketlerinden zaten bahsetmiyorum, evde protezi ile istediği şekilde koşturabiliyor. Ama bizim amacımız Karamel’i evde tutmak değil. Karamelin dış dünyada onun için hazırlayacağımız bahçede kendi ihtiyaçlarını kendisinin görebileceği şekilde yaşama tutunması. Şu anki durumu çok iyi denemelerini çok iyi gidiyor. İnşallah birkaç hafta içerisinde tamamen koşturacak, ağaca çıkabilecek, engellerin üzerinden atlayabilecek çünkü karamel kolları dışında hiçbir yetisini kaybetmedi şu an oldukça sağlıklı ve seri halde hareket edebiliyor’’ şeklinde konuştu.



