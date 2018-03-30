Sincap Karamel protez kollarına kavuştu Haberi

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( İSTANBUL ) - Dünyada ilk kez bir sincaba protez kol takıldı - Kolları kesilen sincap, tekerlekli protez kol ile hayata tutundu İSTANBUL



- Yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralandıktan sonra kolları kesilen ‘Karamel’ isimli sincap için İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yapılan tekerlekli protez kollar takıldı.Karamel’in zaman içerisinde tekerlekli protez kola uyum sağlayacağı öğrenildi. Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan "Karamel" isimli sincap, hayvansever Tayfun Demir’in yardımı ile tedavi edildi.Kollarında ciddi hasar oluşan ‘Karamel’ geçirmiş olduğu zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunabildi fakat kolları kesilmek zorunda kaldı. Sincap Karamel’in durumunu öğrenen İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri, sincaplara karşı özel ilgisi olan Bilgisayar Mühendisi Tayfun Demir ile bir araya gelerek Karamel’in protez kollara kavuşabilmesi için seferber oldu. Sincabın tekrar hayata tutunması için çalışmalar yapan öğretim görevlileri ‘Karamel’ için tekerlekli protez kol yaptı. . Öğretim görevlileri tarafından yapılan tekerlekli protez kol ‘Karamel’ isimli sincabın vücuduna bağlandı. Protez kol sayesinde tekrar dik durmaya başlayan sincap, alışma sürecinde olduğu için ilk başlarda hareket etmedi. Karamel’in zaman içerisinde vücuduna takılan proteze alışacağı ve kontrollü bir şekilde hayatına devam edeceği öğrenildi. ‘‘Dünyada protez yapılan başka sincap yok’’ Karamel’in 15 gün açık yara tedavisi gördüğünü ifade eden sincabın sahibi Tayfun Demir, “Karamel’in çok canı yandı ama başardı. Şuan kendi yemeğini kendi yiyebiliyor, kendi suyunu içebiliyor ama rahat bir şekilde hareket edebilmesi için sağ olsun hocalarımız burada bir protez girişiminde bulundular. Bunun dünyada bir örneği yok, daha önce dünyada protez yapılan bir sincap yok. Bırakın protez yapılmasına daha önceden dünyada konu kaybetmiş bir sincap bile yok. Dünya üzerinde elini kaybetmiş bir sincap olmadığı için biz nasıl protez yapacağız bunun verileri toplamaya çalışıyoruz. Yani protezin yüksekliği ne olacak, tam olarak vücudun neresinde tutacağız bunu, tekerlekli mi olacak, yayla mı olacak bunları çözmeye çalışıyoruz. Sağ olsun hocalarımız büyük bir özveri ile uğraşıyorlar burada’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Evde sincaplar için hazırladığım rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdürecek’’ ‘‘Hocalarımız arayıp biz böyle bir şey yapacağız sincapla ilgileneceğiz diyene kadar aklımızda böyle bir şey yoktu’’ diyerek sözlerini sürdüren Demir, ‘‘Dediğimiz gibi dünyada bir örneği yok, inanın benim bu mutluluğumun da tarifi yok. Çünkü ben onun yaşadığı acıları bizzat gördüm. Yaklaşık bir buçuk aydır 24 saattir biz Karamel ile birlikteyiz. Şu an yemek yiyebiliyor ama bir ay süre mamayla beslendi. Bir buçuk ayı beraber geçirdiğiniz canlının artık yeniden koşabileceğini öğrenmiş oluyorsunuz. Şimdi Karamel ne kadar sağlıklı olursa olsun tehlikeleri açık olacağı için yeniden ormana dönme şansı yok, ben yıllardır sincaplarla ilgileniyorum onlar için özel olarak hazırladığım bir rehabilitasyon merkezimiz var bahçede. Dışarıdan yırtıcı kuşlar veya kedilerin girmesini önleyecek şekilde ayarlandı. Karamel de orada yaşantısına devam edecek toprak. Toprak ve ağaçlar var, şu anda evde arkadaşları da var hatta onlar evde kovalıyor karamel oldukça sağlıklı maşallah’’ diye konuştu.

‘‘Denge çalışmaları gayet iyi gidiyor’’ Karamel’e protezi uygulayan Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Mustafa Gültekin ise, “Karamelin geçirdiği kazayı biz duyduk, ameliyatlar olmuş. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Protez ve Ortez bölümü gibi bir tesisimiz var, öğrencilerle birlikte ona nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük ve ona ulaştık. Onun için bir protez tasarlayıp onun yaşaması için gerekli olan İhtiyaçları görebileceği bir sistem düzeneği kurmaya çalışıyoruz şu anda. İlk provalarını yaptık, ölçülerini aldık ilk denge çalışmaları gayet iyi gidiyor. Evcil bir hayvan olmadığı için doğal olarak yabancı bir cisim istemiyor, biz de doğal malzemelerle onun vücudunu nasıl tutabilirim diye onun çalışmalarını yapıyoruz. Daha önce kedi köpek gibi evcil hayvanlar için protez yapılmış fakat sincap için hiç yapılmamış biz bunun araştırmasını yaptığımızda böyle bir çalışma görmedik, bunun içinde ilk olduğunu söyleyebiliriz’’ dedi.



