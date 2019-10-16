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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sincan Şoförler ve Otomobilciler odasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Sincan Şoförler ve Otomobilciler odasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Genel ve detay

Güvenlik Güçleri Cumhurbaşkanı Basın Açıklaması Hain Pusu Kaçış 

-İsa yalçının konuşması

( ANKARA ) Sincan Şoförler ve Otomobilciler odasından "Barış Pınarı Harekatı"na destek açıklaması ANKARA

- Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası ‘Barış Pınarı Harekatına’ destek olmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Sincan Şoförler Odası ‘ Barış Pınarı Harekatına ‘ destek olmak amacıyla, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı İsa Yalçın, oda üyeleriyle ve şoförlerden oluşan grup yürüyerek ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diyerek sloganlar attılar. Vatan caddesinde bulunan Ziraat Bankası önünde basın açıklaması yaptıktan sonra, Mehmetçik Vakfının hesabına bağışta bulundular. Burada bir konuşma yapan Yalçın şöyle konuştu: “Tarihi başarılarla dolu kahraman ordumuz girdiği topraklarda her zaman kardeşliği barışı ve adaleti hakim kılmıştır. Allah’ın izniyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatında da bunu sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın.40 yıldır terör belasıyla uğraşan ülkemiz bu uğurda binlerce şehit vermiştir. Suriye topraklarında köşe bucak saklanarak hain pusular kuran kahpeler kahraman ordumuzun gelmesiyle fare gibi kaçışmaktadırlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Bu iş ya bitecek, yada bitecektir Bizler her zaman devletimizin, milletimizin cumhurbaşkanımızın ve kahraman güvenlik güçleri yanında olduğunu belirtir, bu uğurda seve seve can veririz.” Sonrasında Mehmetçik Vakfına bağışta bulundular.
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