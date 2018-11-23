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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Sincan Hayvanat Bahçesi’nin yeni misafirleri görücüye çıktı

Sincan Hayvanat Bahçesi’nin yeni misafirleri görücüye çıktı

hayvanat bahçesinden görüntüler

Keçi Yavrusu Yurt Dışı Ziyaretçiler Hayvan Hayvanat Bahçesi 

-röp.

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi’nde dört yeni cüce keçi dünyaya geldi- Vatandaşların ilgi odağı olan cüce keçi yavrularının dışında 60 tür ve 615 hayvana ev sahipliği yapan sincan hayvanat bahçesi, yaz-kış ziyarete açık ANKARA

- Başkentliler başta olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından binlerce hayvan severi ağırlayan Sincan Hayvanat Bahçesi, yeni doğan siyah renkli cüce keçilerle birlikte daha da renklendi. Flamingodan Pony Atlara, Kızıl Geyikten Maymuna kadar pek çok türde hayvanı barından Sincan Hayvanat Bahçesi, yaz-kış ziyaretçilere açık. Cüce keçi yavruları ilgi odağı 53 dönümlük bir alan içerisinde 60 türde toplam 615 hayvanı barındıran Sincan Hayvanat Bahçesi, son günlerde daha da hareketlendi. Dünyaya yeni gözlerini açan biri ikiz olmak üzere sevimli 4 cüce keçi yavrusu ziyarete gelen vatandaşların da yoğun ilgi odağı haline geldi. Daha önce doğan Ala ve Kızıl Geyik, Ankara Kedisi ve Midilli yavrularıyla hayvanat bahçesinin minik üye sayısı her geçen gün artarken, cüce keçi yavrularıyla birlikte bu rakam 32’ye ulaştı. 60 tür ile dikkat çekiyor Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, ücretsiz olan Sincan Hayvanat Bahçesi’nin yeni gelen hayvanlarla birlikte daha da büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi: “60 türle toplamda 615 hayvan bulunan ve B sınıfı bir hayvanat bahçesi olarak hizmet veren Sincan Hayvanat Bahçemize ilgi her geçen gün artıyor. 7’den 70’e tüm Ankaralıları Hayvanat bahçemize bekliyoruz.” (BC -
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