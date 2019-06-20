Sincan'da vatandaşların koku isyanı Video



- Başkent'te sanayi bölgesinden geldiği iddia edilen yoğun koku ve duman vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakinleri yetkililerin duruma müdahale etmesini istiyor. Ankara'nın Sincan İlçesinden yükseldiği iddia edilen duman ve yoğun koku çevredeki vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Camları sürekli kapalı tutmak zorunda kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri yetkililerden konuya çözüm bulmalarını istiyor. Törekent mahallesinde yaşayan vatandaşlar," Benim çocuğum astım hastası biz evlerde kesinlikle duramıyoruz. Dumandan kapılarımı açamıyorum 12'inci kat olsa dahi koku çok fazla ve bu organize sanayi bölgesinden mahalle olarak şikayetçiyiz. Ağır bir koku, her gece daha çok koku geliyor. Lastik ve is kokusu olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 kilometre kare alanda hissedilen yoğun kokudan başta Törekent, Fatih Mahallesi, Eryaman, Yenikent'te oturan vatandaşlar şikayetçi oldu.

