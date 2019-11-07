Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Sincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Trol 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kabininde sıkışan iki kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk K. yönetimindeki 06 BML 812 plakalı otomobil, Ayaş’tan Sincan istikametine seyrettiği sırada 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu yakınlarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan toprak alana savruldu. Takla atan araç, ters şekilde durdu. Bu sırada araçta bulunan sürücü Faruk K. ile Ramazan K. ise ters dönen aracın kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki yaralı, bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı