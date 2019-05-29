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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sincan'da polis iki çocuk buldu İzle

Sincan'da polis iki çocuk buldu İzle

-Ekip otosunun içindeki çocuklar

Polis Küçük Kız Küçük Çocuk Kız Çocuğu Polis Ekipleri 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Sincan İlçesinde polis ekipleri ailelerini bulamayan iki tane küçük çocuk buldu. Alınan bilgiye göre, Sincan'da esnaflar 6 yaşlarındaki iki küçük kız çocuğunu fark etti. Ailelerine ulaşılamayan çocuklarının durumunu esnaflar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptıkları araştırmada çocukların ailelerine ulaşamadı. Polisler, çocukları Polis Merkezine götürdü. Çocuklarının ailelerine ulaşılması için polis çalışma başlattı.
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