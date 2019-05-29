Sincan'da polis iki çocuk buldu

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Sincan İlçesinde polis ekipleri ailelerini bulamayan iki tane küçük çocuk buldu. Alınan bilgiye göre, Sincan'da esnaflar 6 yaşlarındaki iki küçük kız çocuğunu fark etti. Ailelerine ulaşılamayan çocuklarının durumunu esnaflar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptıkları araştırmada çocukların ailelerine ulaşamadı. Polisler, çocukları Polis Merkezine götürdü. Çocuklarının ailelerine ulaşılması için polis çalışma başlattı.

