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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sincan'da çarpışan iki otomobilden biri market direğine girdi... O anlar kamerada İzle

Sincan'da çarpışan iki otomobilden biri market direğine girdi... O anlar kamerada İzle

-Kaza yapan araçlardan

Görgü Tanığı Market Kamera Süpermarket Polis Ekipleri 

--Araç sahiplerinden röportajdan
--Süpermarketin kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsünden
--Süpermarketin sahibi ile röportajdan
--Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde çarpışan iki otomobilden 1’i süpermarketin tente direğine çarparak durabildi. Kaza, saat 23.30 sularında Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatan Caddesinden Peçenek Caddesi’ne dönmeye çalışan 06 GF 985 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 FE 868 plakalı otomobil ile kafa kafaya gelerek çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, süpermarketin tente direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Tarafların arasında çıkan sözlü tartışma üzerine araç sahipleri birbirlerinden şikayetçi olurken kazada yaralanan olmadığı belirlendi. İki araçta da maddi hasar oluşan kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. Olayın görgü tanığı süpermarketin sahibi, kazanın iki aracın çarpışması sonucu araçlardan birinin süpermarketin tentesinin bulunduğu direğe çarparak durabildiğini belirterek, “Kaza, 23.30 sularında meydana geliyor. Aşağı taraftan gelen bir arabayla, o tarafa dönmek isteyen bir arabayla arasında gerçekleşti. Aşağıdan gelen araba galiba biraz süratliydi. Önüne çıkınca bir anda kafa kafaya çarpışmışlar. Araç direğe vurarak durabildi. Yaklaşık 2-3 bin lira zararımız var” dedi.
Olay anları süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı. (MMD-
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