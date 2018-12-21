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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde gerginlik: 14 gardiyan ile 7 çocuk yaralı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde gerginlik: 14 gardiyan ile 7 çocuk yaralı

Sincan cezaevinden görüntüler

Gard Hastane Sağlık Ekibi Bild 

-Ambulansların girip çıkışı

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde çıkan olaylarda 14 gardiyan ile 7 çocuk hafif yaralandı. Olay, Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce 14 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gardiyanlar ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.
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