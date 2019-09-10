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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Sınavlarda topladıkları kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttılar - DÜZCE

Sınavlarda topladıkları kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttılar - DÜZCE

- Kalemlerin çocuklara dağıtılması - Üniversite öğrencisi Gülşah Güdü ile röportajSınavlarda topladıkları kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttılar - Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, çeşitli tarihlerde yapılan sınavların ardından salonlarda kalan kırtasiye malzemelerini toplayarak, okula yeni başlayan çocuklara hediye ettiDÜZCE (AA) - Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, çeşitli tarihlerde yapılan sınavların ardından salonlarda kalan kırtasiye malzemelerini toplayarak, okula yeni başlayan çocuklara dağıttı.
Gönüllü gençler, ÖSYM tarafından yılın farklı tarihlerinde yapılan sınavların ardından salonlarda kalan kırtasiye malzemelerini ve kendi bünyelerinde hazırladıkları defter, boyama kitabı ve ayraçları hediye paketi haline getirdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile merkeze bağlı Paşaormanı İlkokulu'na giden gönüllü gençler, okula yeni başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret etti.Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ile öğrencilere hediyelerini veren gönüllü gençler, onlarla sohbet etti. - "Öğrencileri hediyelere çok sevindi"Üniversite öğrencisi Gülşah Güdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye dahil olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Güdü, şöyle konuştu: "Gerçekten çok keyif verici. Çocuklarla olduğum için mutluyum. ÖSYM'ye giren arkadaşlarımız kalemleri atıyor. Biz de onları toplayarak durumu olmayan öğrencilere hediye etmeyi düşündük. Okula yeni başlayan bu öğrencilerimiz bu hediyelere çok sevindi. Hediye küçük de olsa onları mutlu ediyor." diye konuştu.
Güdü, herkesin bu tür yardım faaliyetlerine destek olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir Öğrenciler 

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