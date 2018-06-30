Sınavdaki çocuklarını bekleyen ailelere çay ve çorba ikramı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu başladı.

Esenler Belediyesi de sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrencilere ve sınavdaki çocuklarını bekleyen ailelere çay ve çorba ikramında bulundu. Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı.

2 gün sürecek olan sınavlarda Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu’nda sınava girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okula geldi. Öğrenciler yapılan aramaların ardından okullarda yerini alırken veliler de okul dışında çocuklarını beklemeye başladı.

Esenler Belediyesi de kurduğu stantlarla farklı ilçelerden gelen öğrenciler ve ailelerine çay, çorba ikramında bulundu. 135 dakika sürecek sınav süresince aileleri yalnız bırakmayan Esenler Belediyesi’nin ikramları ise velileri memnun etti. “Geleceğimi belirleyen bir sınav olduğu için heyecan dorukta” Sınava gireceği için çok heyecanlı olduğunu hedefine ulaşmak için uzun süredir çalıştığını belirten Yusuf Altunışık, “Geleceğimi belirleyen bir sınav olduğu için heyecan dorukta, Milyonlarca rakibim var, bu yüzden sınava yönelik yeterince çalıştığıma inanıyorum. Bilgisayar mühendisliği istiyorum” diye konuştu.

“Çay, çorba ikramları gerçekten çok güzel” Kuzenin sınava gireceğini ve veliler için hazırlanan çay, çorba ikramının uzaktan gelen insanlar için gerekli olduğunu belirten Muhammed Furkan Alton, “Kuzenimi bekliyorum, heyecanlıydık geç kalmamak için sabah erkenden geldik. Çay, çorba ikramları gerçekten çok güzel bende içtim, beğendim. Bence gerekliydi, sabah kahvaltı yapıp gelmeyenler oluyordu, çok iyi oldu” dedi.



