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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava girecekti, kimliği otomobilin camına sıkıştı İzle

Sınava girecekti, kimliği otomobilin camına sıkıştı İzle

OTOMOBİLİN CAMINA SIKIŞAN KİMLİĞİN ÇIKARTILMASI

-GENCİN İŞ YERİ SAHİBİNE TEŞEKKÜR ETMESİ

( NEVŞEHİR -ÖZEL)- Sınava girecek genci otomobil bakım ustası kurtardı NEVŞEHİR

- Bugün yapılacak olan YKS sınavına katılmak üzere Gülşehir’den Nevşehir’e otomobille gelmekte olan Habib Can Aslan’ın kimliği otomobilin ön camına sıkıştı. Edinilen bilgilere göre, YKS sınavına katılmak üzere Gülşehir ilçesinden Nevşehir’e gelmekte olan Habib Can Aslan kimliğini otomobilin ön paneline koydu. Ön panele koyduğu kimliği kısa süre sonra ön cama sıkıştığını gören Aslan Gülşehir’de sanayiye gitti. Gülşehir sanayisinde açık esnaf bulamayan Habib Can Aslan çareyi Nevşehir’de açık iş yeri aramakta buldu. 2000 Evler Mahallesi'nde otomobil bakım iş yeri sahibi Asım Çapacı’nın iş yerinin açık olduğunu fark eden Aslan burada aracın ön camına sıkışan kimliğini çıkarttırdı. Bir yıllık emeğinin kurtulduğunu söyleyen Habib Can Aslan iş yeri sahibi Asım Çapacı’ya benim bir yılımı kurtardığın için teşekkür ederim derken Çapacı’da sınava girecek olan gence başarılar diledi.
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