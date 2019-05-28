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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı - SAMSUN Haberi

Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı - SAMSUN Haberi

- Kaza alanından görüntüler - Güvenlik kamerası kaza anı görüntüsü - Otomobilin çekiciye yüklenme görüntüsüSınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı - Samsun 'da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu sürücü ile sınıf arkadaşı yaralandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaralandı.Havza Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Korkan Karaduman'ın (21) kullandığı 55 AZP 79 plakalı otomobil, Samsun - Ankara kara yolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde Kani Piliç yönetimindeki 06 BC 56418 dorse plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada sınava gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Karaduman ile sınıf arkadaşı Yasin Şancı (19) yaralandı.Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kamera Üniversite Öğrencisi Birinci Sınıf 

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