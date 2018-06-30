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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava geç kaldı gözyaşlarına boğuldu İzle

Sınava geç kaldı gözyaşlarına boğuldu İzle

sınava geç kalan öğrencilerden görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Genç Kız Gözyaşı Öğrenciler Okul Bahçesi Sizce 


- Gaziantep'te Yüksek öğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmek isteyen kız öğrenci 10 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca göz yaşlarına boğuldu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de YKS heyecanı yaşandı. Gaziantep genelindeki pek çok okulda ve Gaziantep Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen sınava her yıl olduğu gibi bu sene de geç kalanlar dikkat çekti. Saat 10.15'te başlayan ve milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınav için son girişler saat 10.00'da alındı. Gaziantep'teki Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'nde sınava girmek isteyen bir kız öğrenci sınava 10 dakika geç kalınca içeri alınmadı. Sınav salonuna girmek için uzun süre dil döken genç kız, bu isteği kabul edilmeyince gözyaşlarına boğuldu. Sınav için erkenden yola çıktığını ama heyecandan yanlış otobüse bindiğini belirten genç kız, sınava yetişmek için uzun süre koştuğunu ama içeri alınmadığını söyledi.

Okul bahçesinde uzun süre gözyaşı döken genç kız daha sonra okuldan ayrıldı. Öte yandan okul bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen ailelerin bir kısmı ellerindeki Kuran-ı Kerim'le dualar okurken, bir kısmı da sessizce sınavın bitmesini bekledi.
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