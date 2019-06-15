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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava geç kalan öğrenci içeri alınmadı Haberi

Sınava geç kalan öğrenci içeri alınmadı Haberi

sınava giren öğrencilerden görüntü

Kamera Kullar Öğrenciler Irak 

-Öğrencilerin koşuşturması
-sınava geç kalan öğrenciden görüntü

( YOZGAT ) YOZGAT

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) Yozgat’ta heyecanla başladı.
Yozgat’ta YKS’ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okulların önünde hazır bulundu. Saat 09.30’dan itibaren adaylar, üst aramasından geçirilerek salonlara alınmaya başlandı. Adaylar içeride ter dökerken aileleri de dışarıda Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarının başarısı için dua ettiler. Kimi adaylar içeriye alınmayan malzemelerini ailelerine teslim ederken bazı adaylar da dışarıda kurulan standa emanete bıraktılar. Bu yıl öğrencilerin zamanında okulların önünde hazır bulundukları gözlemlendi. Öğrencilerin 10.15’ten itibaren sınav heyecanı başladı.
Sınava son dakikalarda girmeyi başaran öğrencilerin koşuşturmaları ise kameralara yansıdı. Sınava motosiklet ile gelen bir öğrenci ise kapıların kapanmasıyla birlikte görevlileri sınava girmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çabası boşa çıkan öğrenci motosikletine binerek okuldan ayrıldı.
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