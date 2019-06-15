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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava geç kalan 9 öğrenciyi polis ekipleri yetiştirdi Haberi

Sınava geç kalan 9 öğrenciyi polis ekipleri yetiştirdi Haberi

Tokat Valiliğinde bulunan nüfus müdürlüğünde yaşanan yoğunluk

Nüfus Müdürlüğü Nüfus Cüzdanı Üniversite Sınavı Polis Ekipleri Öğrenciler 

-Sınava dakikalar kala geçici nüfus belgesi çıkartmak için koşturan öğrenciler
-Öğrencilerin polis otosuna bindirilmesi
-Siren çalan ekip araçları ile öğrencilerin sınava götürülmesi
-Yaşanan heyecanlı anlar
-Öğrencilerle röp.
-Ehliyetle sınava alınmayan ve nüfus cüzdanı işlemlerini yetiştiremeyen öğrenci röp.

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ta, üniversite sınavına dakikalar kala nüfus müdürlüğüne gidip geçici nüfus cüzdanı çıkarttıran öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi. Tokat’ta, Ölçme, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının yapıldığı okullara giden birçok öğrenci kapıdan geri dönmek durumunda kaldı. T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. Valilik binası yanındaki fotoğrafçılarda fotoğraf çektiren öğrenciler Tokat İl Nüfus Müdürlüğünden geçici belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala işlem yaptıran öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Tokat il Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun telsizden yaptığı anonsu ile Tokat Valiliği önüne yönlendirilen çok sayıda polis aracı öğrencilere tahsis edildi. Sınav saatine dakikalar kala öğrenciler polis otosuna bindirildi, yaklaşık 9 öğrenci siren çalarak trafiği açan ekipler tarafından sınava yetiştirildi. Sürücü belgesi ile sınava alınmayan bir öğrenci ise 9 dakika kala nüfus müdürlüğüne geldiği için sınava yetişemedi.
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