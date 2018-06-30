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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava alınmayan eşyalar 3 TL karşılığında emanet alındı İzle

Sınava alınmayan eşyalar 3 TL karşılığında emanet alındı İzle

Emanetçinin görüntüsü

Tron Raks Öğrenciler Irak 

-Öğrencilerin görüntüsü
-Röportaj
-Genel detay

( İSTANBUL )- Sınava tek gelen öğrencilerin bazı eşyaları içeri alınmayınca fırsatçılara gün doğdu İSTANBUL

- İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde bekleyen bir vatandaş, YKS'ye tek gelen öğrencilerin içeriye alınmayan eşyalarını 3 TL karşılığında emanet aldı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) tek başına gelen öğrenciler, üzerinde bulunan bazı eşyalardan dolayı sorun yaşadı.Öğrencilerin bu sorununu fırsata çeviren bir vatandaş da okul önüne “emanet alınır” yazılı tezgah açtı.Burada 3 TL karşılığında öğrencilerin içeriye alınmayan eşyalarını emanet almaya başladı.
“Ne bırakırsa bıraksın 3 TL” Öğrencilerin içeriye alınmayan eşyalarını emanet alan Sabahattin isimli bir vatandaş, “Emanet alıyoruz. Telefon, çanta ve elektronik cihazları sokamıyorlar. Onları burada emanet alıyoruz. Ücret karşılığında yapıyoruz. Ne bırakırlarsa 3 TL'ye alıyoruz. Burada güvenilir olduk. Öğrenciler bizi tanıdı. Burada öğrencilere yardımcı oluyoruz. Sınavdan çıktığı zaman kimliğine bakarak teslim ediyoruz” dedi.
(CS-ZA-
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