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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sınava 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı

Sınava 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı

Okuldan görüntü

Giriş Belgesi Güvenlik Kontrolü Öğrenciler Okul Bahçesi Öğrenci Velisi 

-Aday ve velilerinin sınav öncesi okul bahçesinde beklemesi
-Kur’an okuyan velilerden görüntü
-Bekleyen adaylardan röportaj
-Adayların içeri alınması
-Sınava geç kalan öğrenciden görüntü

( VAN -HD)- Sınava 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı VAN

- Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu tüm yurtta olduğu gibi Van’da da başlarekn, sınava 1 dakika geç kalan öğrenci içeri alınmadı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da bu yıl ilk kez uygulanan YKS’nin birinci oturumu olan TYT, saat 10.15’te başladı.
Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Van merkez Edremit ilçesindeki Kadriye Sağdinç İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde sınava giren çocuklarını bekleyen kimi aileler ise, Kur’an-ı Kerim okuyup dua ederken, kimisi ise heyecanlı bir şekilde sınavın bitmesini bekledi. Sınav öncesi İHA’ya konuşan öğrenciler, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, sınava giren tüm adaylara başarı temennisinde bulundular. "Sınava 1 dakika geç kalınca içeri alınmadı" Sınav öncesi okul görevlileri sessiz olunması konusunda velileri uyarırken, sınava 10 dakika kala güvenlik görevlileri ise, kapıları kapatacaklarına dair uyarıda bulundu. Saat 10.00’da güvenlik görevlileri tarafından okulun kapısı kapatılırken, bu sırada bir dakika arayla geç gelen bir öğrenci ise içeri girmek istedi. Öğrenci ve velilerin tüm ısrarıyla içeri alınmayan aday, giriş belgesini yırtarak hızla okuldan ayrıldı. Yırtılan giriş belgesini yerden alan öğrenci velisi de adayın 1 dakika arayla geç kalması nedeniyle içeri alınmadığını ifade etti.

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