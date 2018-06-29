Sınav stresini yenmek için gevşeme egzersizi yaptılar

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( İSTANBUL )- YKS’ye girecek öğrencilere önemli uyarı- Sınav öncesi öğrencilere ve ebeveynlere kritik uyarı İSTANBUL



- Küçükçekmece Belediyesi, hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek Küçükçekmeceli öğrencilere sınav stresini yenmek için egzersiz yaptırdı. İstasyon Mahallesi Semt Konağı’nda Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan Uzman Psikolog Sema Balık Okutan sınav kaygısını yenmeleri için Küçükçekmeceleri öğrencilere gevşeme egzersizi yaptırdı. Egzersizde gözlerini kapatarak vücutlarındaki çeşitli kaslarını gevşetip sıkan Küçükçekmeceli öğrenciler ise ana odaklanmayı öğrendi. “Artık ders çalışmayın, uyuyamıyorsanız ılık bir duş alın” Öğrencilere sınav öncesi önemli tavsiyelerde de bulunan Okutan, “Sınav öncesi, sınav giriş ve kimlik belgesi yanımızda olmalı. Sınav yerine daha önceden gidilmeli. Nerede ve nasıl sınava gireceğini bilmeli öğrenci. Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edilmeli” dedi.

Sınavdan önceki gün öğrencileri neler yapıp yapmamaları konusunda da uyaran Okutan şunları söyledi: “Günlük rutinlerinden çok uzaklaşmadan sürece hazırlanmaları gerekmekte. Yemek rutinine çok bozmadan dikkat etmeliler. Öğrenci yemediği şeyleri yememeli, hafif şeyler yemeli. Şu aşamadan sonra konulara tekrar tekrar dönüp bakmamak gerekiyor. Sınav öncesi çocuk uyuyamıyor diyelim. Ilık bir duş alıp kendini rahatlatabilir.” Anne ve babalara sınav öncesi kritik uyarı Anne ve babaları da öğrencilere davranışları konusunda uyaran Sema Balık Okutan, “Anne ve babalar aslında kendilerinde var olan kaygıları çocuklarına yansıtmamalı. Çocuğu kendisiyle konuşmak istemiyorsa asla nasıl geçti diye sorular yöneltmemeli. Çocuklarını desteklemeleri ancak çok fazla beklenti içerisine girmemeleri gerekiyor. Söylem ve eylem olarak davranışlarının birbirini desteklemesi gerekiyor” dedi.

“Sınavda başarılı olmak için ana odaklanın” Sınavda başarılı olmak için öğrencilere tüyolar da veren Sema Balık Okutan, “Sınav anına odaklanmanın çok önemli olduğunu sürekli vurguluyoruz. Kişi zor bir soruyla karşılaştığında yapamazsam olmazsa gibi düşünceler hep geçmişte olduğunu ya başarısız olursam gibi düşünceler de hep gelecekte olduğunu gösteren düşünceler oluyor. Bizim buradaki temel amacımız kişinin ana odaklanmasını sağlayarak bu kaygıları ortadan kaldırmak. Dikkatle ilgili noktalar önemli. Ne yapması lazım, bazı yerlere odaklanırken bazı yerlere odaklanmaması lazım. Sınava, soruma, konuya odaklanırken yan taraftaki arkadaşının yaptığına, dışarıdan gelen bir sese çok odaklanmamak lazım” diye konuştu.

“Sınavda turlama tekniğini uygulayın” Sınavda ter dökecek milyonlarca öğrenciye seslenen Sema Balık Okutan, “Turlama tekniğini uygulayabilirler. Özellikle çocuklar ilk başta yapabildiği soruları tamamlayıp birazcık zor olduğunu düşündüğü soruların kenarına bir işaret koyarak tekrar dönüp o sorulara bakabildiğinde ikinci bakışında farklı bir gözle süreci gözlemleyebilir ve daha rahat bir şekilde soruyu çözebilir” diyerek öğrencilere tavsiyede bulundu. Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği seminere katılan Kübra Öztürk (18), “Çok güzel geçti, beklediğim gibiydi. Daha önce de buna benzer seminerlere katılmıştım. Faydasını görüyorum. Heyecanlıyım ama dozunda olduğunu düşünüyorum, çok değilim. Yaptığımız egzersiz rahatlamama sebep oldu. Tabi bunu sınav anında da yapabilirsem daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Batuhan Yıldızhan (17) ise, “Güzel hissediyorum, bir rahatlama oldu vücudumda. Çok heyecanlı değilim aslında. Normal seviyede” diye konuştu.

Eray Çalçınkaya, “Daha rahat hissediyorum. Kazanmak da var kaybetmek de var. Kısmet bu iş. Bir yıl boyunca çalıştım, emek sarfettim” diyerek duygularını dile getirdi. Öte yandan öğrenciler Küçükçekmece Belediyesi’ne ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etti.

