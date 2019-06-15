Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sınav merkezine son saniyede alkışlar arasında girdi Haberi

Sınav merkezine son saniyede alkışlar arasında girdi Haberi

Fakülte etrafında bekleyen adaylardan görüntü

Fakülte Kışla 

-Adayların sınav merkezine alınması
-Sınav merkezine koşarak yetişen aday
-Vatandaşların Kur’an-ı Kerim okuması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) birinci oturumu için sınav merkezine kapılar kapanmaya saniyeler kala koşarak yetişen bir aday, vatandaşların alkışları arasında sınav merkezine girdi. YKS’ye Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü'nde girecek adaylar trafiğe takılmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Kampüs içerisinde trafiğin yoğun olduğu gözlenirken Fen-Edebiyat Fakültesinde sınava girecek olan adaylar fakülte etrafında velileri ve yakınlarıyla birlikte fakülte etrafında beklemeye başladı.
Bazı adayların heyecanlı olduğu gözlenirken, saatler 09.00’u gösterdiğinde sınav görevlilerince kapılar açılarak adaylar içeri alınmaya başlandı. Öğrenciler, görevlilerce üst aramasından geçirilerek sınıflara alındı. “Hadi koş” Saatler 09.59’u gösterdiğinde ise bir kadın aday koşarak sınav merkezine gelmeye başladı.
Bu sırada dışarıda bekleyen vatandaşlar ise adaya moral vermek için adayı “Hadi koş” diyerek alkışladı. Aday alkışlar içerisinde kapılar kapanmaya saniyeler kala sınav merkezine alındı. Sonrasında ise görevlilerce kapılar kapandı. Sınav başladıktan sonra adaylar sınıflarda ter dökerken veliler ise dışarıda heyecanla beklemeye başladı.
Bazı vatandaşların ise Kur’an-ı Kerim okuduğu ve dua yaptığı gözlendi.
İlgili Foto Galeriler
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
Lisedeki Devamsızlık Sorununu ÇözdülerLisedeki Devamsızlık Sorununu Çözdüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı