Sınav çıkışı darbedilen genç yaralandı - ADIYAMAN

- Okul girişinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin darp edilen gence müdahalesi - Polis ekiplerinden görüntü - Yaralı gencin ambulansa taşınması - Gencin yakınının açıklaması Adıyaman 'da sınav çıkışı darbedilen genç yaralandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da sınav çıkışında darbedilen 19 yaşındaki genç yaralandı.Alınan bilgiye göre, Adıyaman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Açıköğretim Lisesi Sınavı'na giren M.F.Ç. (19), sınav çıkışında kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin saldırısına uğradı.Şüpheliler tarafından darbedilen M.F.Ç, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Gencin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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