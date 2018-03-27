Sınav başarılarıyla dikkat çekiyorlar - VAN

: - Sınıftan detaylar - Sınıf Öğretmeni Erkan Asma'nın konuşması - Jiyan Taş, Yağmur Ülgür, Ömer Ege Eldemirel'in konuşması - Toplu fotoğraf çekimiSınav başarılarıyla dikkat çekiyorlarVAN (AA) - İpekyolu ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarda gösterdikleri başarıyla takdir ediliyor.Mimar Sinan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, deneme sınavlarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekiyor.Sınıf öğretmeni Erkan Asma, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sınavlarda önemli başarılar kazandığını belirterek, "Türkiye genelinde yapılan deneme sınavlarında 4 Türkiye birincisi, 2 Türkiye 5'incisi, bir Türkiye 8'incisi ve bir Türkiye 11'incisi var. Aynı şekilde öğrencilerimin 6 Van birinciliği, bir o kadar da ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor. Bu bizim sınıfımızın bireysel başarısı. İlde yapılan deneme sınavlarında birincilik ve üçüncülüklerimiz var." diye konuştu. Sıkı bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Asma, "Eğitimde başarı istiyorsanız öğretmen, veli ve öğrenci üçlüsünü çok iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Velilerimizin planlı ve öğrencilerimizin gayretli çalışmasıyla, sıkı bir şekilde kitap okumalarıyla ve aylık olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bu başarılar elde edildi." ifadelerini kullandı.Asma, öğrencilerinin ders başarılarının yanı sıra sporla da ilgilendiklerini belirterek, öğrencilerinden Yağmur Ülgür'ün tekvando, Ömer Ege Eldemirel'in de kick boks sporuyla uğraştığını söyledi.