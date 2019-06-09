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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Sinabung Yanardağı Kül Püskürdü

- Sinabung Yanardağı Kül Püskürdü

yanardağ görüntüleri detay

( JAKARTA ) - Sinabung Yanardağı kül püskürdü JAKARTA

Yükselen 


- Endonezya’nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağının kraterinden 7 kilometre yükseklikte kalın bir kül dumanı yükseldi. Endonezya’nın Sumatra Adasındaki Sinabung Yanardağında hareketlenmeye başladı.
Yanardağdan yükselen 7 kilometre yüksekliğindeki kül bulutu gök yüzünü kapladı. Endonezya Yanardağ Ajansından yapılan açıklamada, yerel halkın kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulundu. Ayrıca yetkililer, kratere 5 kilometreden fazla yaklaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
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