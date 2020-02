-Çınar konuşması

Simülasyon odasında deprem şiddetini bire bir yaşadılar- Deprem eğitimi verildi MALATYA



- AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı’nın yanı sıra Yeşilyurt İlçesinin farklı mahallelerinde görev yapan mahalle muhtarları, Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde düzenlenen ‘deprem ve afet bilinci’ eğitim programına katıldılar. AFAD eğitmenleri tarafından verilen deprem eğitimlerini dikkatlice takip eden milletvekilleri ve muhtarları, daha sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin şiddetini bire bir yansıtan simülasyon odasına geçerek, burada deprem şiddetini yerinde yaşadılar. Başkan Çınar: “Afet eğitimi hepimiz için zorunlu hale geldi” Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinde afet eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “24 Ocak’ta bölgemizde yaşanan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından afet bilincine tam manasıyla sahip olmak hayatımızın bir parçası olmuştur. Yeşilyurt’umuzda bu depremden ciddi seviyede etkilenmiştir. Bölgemizin birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle her bireyin mutlaka afet eğitimi alması zorunlu hale gelmiştir. Hepimiz deprem gerçeği ile yaşamalı ve ona göre tedbirleri almalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta eğitim hizmetlerinde yakaladığımız başarı seviyemizi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi değerli ve özel bir yatırımla taçlandırmıştık. Ülkemizin sayılı deprem eğitim merkezlerinden bir tanesi olan hizmet binamızda teorik ve pratik olarak afet eğitimlerine devam etmekteyiz. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi yönelik eğitim programlarımızdan sonra muhtarlarımız ve toplumun tüm kesimlerine bu eğitimleri ulaştırmayı hedefliyoruz. Milletvekillerimizin yanı sıra yol arkadaşlarımız olan mahalle muhtarlarımızın katılımlarıyla afet eğitim programı düzenledik. Muhtarlarımız yaşanabilecek bir deprem veya afet anında belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak en önemli kişilerdir. AFAD’tan gelen uzman eğitmenlerin gözetiminde teorik ve pratik olarak afet eğitimine tabi tutulan muhtarlarımızın deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği, binaların tahliye edilmesi ve vatandaşlarımızı toplanma alanlarına yönlendirme konuları başta olmak üzere depremden sonra ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak adına neler yapmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları, afet olaylarında can ve mal kayıplarının azalmasına neden olacaktır. Muhtarlarımızın burada edindikleri bilgileri mahalle sakinlerimizle paylaşarak afet eğitiminin tüm mahallelerimize yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bizim amacımız, bölgemizde afet bilincini tam manasıyla yerleştirip afete hazır bir toplum modeli oluşturmaktır” dedi.

Kahtalı: “Hepimizin deprem gerçeğiyle yaşaması gerekmektedir” Deprem bilincine sahip olmanın herkesin hakkı olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı da, “ Bölgemizde bir başka örneği olmayan, deprem bilincini alanında deneyimli uzman kişiler tarafından halka anlatılmasını sağlayacak teknik donanıma sahip, gerek eğitim alanları gerekse de simülasyon odasıyla her yönüyle değerli bir yatırımın Malatya’da olması, deprem bilincinin tam manasıyla yerleşmesi adına önemlidir. Hepimizin deprem gerçeğiyle yaşaması gerekmektedir. Bizim yapmamız gereken tedbirleri almak, bu konuda bilgi sahibi olmak ve tedbirleri hayata geçirmektir. Böylesine değerli bir hizmet binasının kentimizde olması ise hepimiz için bir kazançtır. Mahallelerimizde önemli görevler yapan mahalle muhtarlarımızın da deprem eğitimleri almaları, bu konuda bilgi sahibi olmaları, neler yapacakları konusunda tam manasıyla bilgi sahibi olmaları da bu açıdan önemlidir.” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise deprem bilincinin toplumda tam manasıyla yerleşmesi için alanında deneyimli uzman kişilerin verecekleri eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti.

Düzenlenen bilgilendirme programında dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan mahalle muhtarları, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesinin gerek hizmet alanları gerekse de verilen afet eğitimleriyle örnek ve marka bir yatırım olduğunu ifade ederken, deprem gibi hassas ve özel bir konunun bilimsel tabanlı eğitim programlarıyla halka aktarılmasını sağlayan değerli bir yatırımın Yeşilyurt'ta hizmete girmesinden büyük bir gurur duyduklarını söylediler.



