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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Şimşekler Marmara’yı böyle aydınlattı

Şimşekler Marmara’yı böyle aydınlattı

Şimşeklerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Akkale Uttu Irak 


- Gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Marmara Deniz’inde renkli görüntülere sahne olurken, zifiri karanlık gündüze dönüştü. Marmara Deniz’inin Tekirdağ kıyılarında gece boyunca dev şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte, zifiri karanlıkta Marmara Denizinin çevresinde bulunan İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale gibi illerde adeta gece gündüze dönüştü. Hem korkuttu hem de hayran bıraktı Gece saatlerinde art arda çakan şimşekler hem korkuttu, hem de büyüleyici görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar süren dev şimşekler, yağmurun başlaması ile sona erdi.
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