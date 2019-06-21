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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Şimşekler gökyüzünü böyle aydınlattı

Şimşek çakma anı

( ANTALYA ) ANTALYA

Gökyüzü Uttu Irak 


- Antalya’da akşam saatlerinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı, görenlere de görsel şölen sundu. Konyaaltı ilçesinde, gündüz saatlerinde vatandaşlar sıcak havada deniz keyfi yaparken, akşam saatlerinde ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. İlçede saat 21.30’da havanın kapanmasıyla birlikte şimşekler çakmaya başladı.
Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
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