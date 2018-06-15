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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Simitçiden savaş mağduru çocuklara bayram hediyesi

Simitçiden savaş mağduru çocuklara bayram hediyesi

Çocuklara ayakkabıların dağıtılması

Mülteci Hanlı Mülteci Kampı Bayram Hediyesi 

-röportaj
-detaylar

( KOCAELİ )- Ayhan mülteci kampında 800 çocuğa ayakkabı dağıttı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde geçimini simitçilikten kazanan Erkan Ayhan, simit satarak kazandığı para ve çevresindeki vatandaşlardan topladığı yardımlarla aldığı 800 çift ayakkabıyı mülteci kampına sığınan savaş mağduru çocuklara ulaştırdı. Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Erkan Ayhan geçimini simit satarak sağlıyor. Adını yaptığı yardım bağışları ile duyuran Ayhan, sattığı simitlerden arttırdığı paralar ve çevresindeki vatandaşlardan topladığı yardımlarla yaptığı bağışlarla herkes tarafından büyük destek görüyor. Son olarak Azez, Doğu Guta ve Filistin’de mağdur kaldıkları savaşta annesi ve babasını kaybeden çocuklar için yardım elini uzatan Simitçi Erkan, kendi imkanları ve çevresindekilerinin yardımı ile 800 çift ayakkabı satın aldı. Aldığı ayakkabıları yardım elini uzattığı çocuklara bizzat ulaştıran Erkan Ayhan, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Avrasya Mülteci Kampı’nda savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara topladığı ayakkabıları tek tek dağıtan Ayhan, ailelerini kaybeden yetim ve çocuklara bayramda giyebilecekleri temiz bir ayakkabıyı ulaştırmaktan, onların yüzlerini güldürmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kampta yaşayan çocuklar da kilometrelerce uzaktan kendilerine yardım elini uzatan Ayhan’a teşekkür ettiler.
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