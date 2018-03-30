Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım' - KAHRAMANMARAŞ

'Simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım' - KAHRAMANMARAŞ

"Simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım" - KAHRAMANMARAŞ - Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Dereli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sude Karadağ - Sude Karadağ'ınn arkadaşlarıyla oynaması - Öğrenci Sude Karadağ ile röportaj"Simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım" - Kahramanmaraş 'ta ilkokul öğrencisi, Mehmetçik için yazdığı mektup ve bağışladığı simit parasının TSK'nin sosyal medya adresinde yayınlanmasından mutluluk duyuyor - İlkokul öğrencisi Karadağ: - "Cebimde simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta ilkokul öğrencisi, Mehmetçik için yazdığı mektup ve bağışladığı simit parasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya adresinde yayınlanmasından mutluluk duyuyor.Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Dereli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sude Karadağ'ın, Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e destek olmak için yazdığı mektup ve bağışladığı 2,25 kuruş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden "Minicik yürekleriyle kocaman duygular besleyen çocuklarımızdan Mehmetçiğimize bağış." notuyla yayınlandı.Arkadaşlarıyla okul bahçesinden oyun oynarken bundan haberdar olan Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçik için mektup yazmak istediğini ailesine söylediğinde "Kendi duygularını yaz sana karışmayalım." karşılığını aldığını aktardı.Televizyonda gördüğü Mehmetçik'ten ilham alarak aklındakilerle mektup yazdığını dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:"Mehmetçik ülkemizi ve devletimizi kurtarıyor onun için bu mektubu yazdım. Haberlerde bizler için savaştıklarını görmüştüm. Askerlerimiz çamurda ve yağmurda bizler için savaşıyordu. Okuyup vatanımıza ve milletimize iyi bir evlat olmamız için askerimiz gayret gösteriyordu. Yazdığım mektubu verirken bir de okul harçlığımdan kalan param vardı. Onunla simit alacaktım. Askerlerimiz için kalan simit paramı mektubun içine koymuştum. Cebimde simit param kalmıştı onu da askerimize bağışladım."Yazdığı mektubun TSK'nin sosyal medya adresinde yayınlanmasından duyduğu mutluluğu anlatan Karadağ, "Askerlerimiz benim yazdığım mektubu yayınlayınca, çok heyecanlandım ve sevindim. Komutanlarımız evimize geldi bana teşekkür etti." ifadelerini kullandı.Karadağ, Mehmetçik'i çok sevdiği için tekrar mektup yazacağını söyledi.

Sosyal Medya İlkokul Öğrencisi Muhabir Okul Harçlığı Okul Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı