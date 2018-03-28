Simit paralarıyla Mehmetçiğe moral oldular Haberi

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( MANİSA - ÖZEL)- Bir günlük harçlıklarını moral olsun diye Mehmetçiğe bağışladılar- Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından başlatılan ‘Bir günlük harçlığımı Mehmetçiğe bağışlıyorum’ kampanyasında toplanan paralar Mehmetçik hesabına yatırıldı- Murat Germen İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Meral Yaşacan: “Bu kampanyada öncelikli amacımız yardım toplamak değil, öğrencilerimize duyarlılık kazandırmaktır"- "Kahraman Mehmetçiğimize moral ve motivasyon desteğinde bulunmak istedik" MANİSA



- Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından başlatılan ‘Bir günlük harçlığımı Mehmetçiğe bağışlıyorum’ kampanyasına az çok demeden, simit almak yerine kampanyaya destek veren minik öğrenciler Mehmetçiğe moral oldu. Suriye’nin Afrin Bölgesini teröristlerden temizlemek için başlatılan ve zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı 7’den 70’e tüm ülkeyi birbirine kenetlerken Manisalı minik öğrenciler de Mehmetçiğe moral ve motivasyon sağlamak için başlatılan kampanyaya bir günlük harçlıklarıyla destek oldu. Ailelerinden aldıkları harçlıklarla simit veya silgi almak yerine bağışta bulunan öğrenciler duyarlılığıyla takdir topladı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Murat Germen İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından 12-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen ‘Bir günlük harçlığımı Mehmetçiğe bağışlıyorum’ kampanyasında toplanan 2 bin 890 TL Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı. Murat Germen İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Meral Yaşacan, kahraman Mehmetçik tarafından Suriye’deki terör örgütlerinin bertaraf edilmesi için başlatılan sınır ötesi harekatın kendilerini fazlasıyla etkilediğini belirterek okulda kampanya düzenlediklerini söyledi.



Kampanyayı düzenlemekteki amaçlarının yardım değil Mehmetçiğe moral ve motivasyon vermek olduğunun altını çizen Yaşacan, “Murat Germen İlkokulu Okul Aile Birliği olarak 12-23 Mart tarihleri arasında okulumuzda başlattığımız ‘Bir günlük harçlığımı Mehmetçiğe bağışlıyorum’ kampanyası ile elimizden geldiği kadar kahraman Mehmetçiğimize moral ve motivasyon desteğinde bulunmak istedik. Bu kampanyada öncelikli amacımız yardım toplamak değildir. Kampanyanın adından da anlaşılacağı üzere öğrencilerimize duyarlılık kazandırmaktır. Çocuklarımız çok sevdikleri o günkü harçlıklarını az veya çokluğuna bakmadan vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğe bağışlamış ve gerektiğinde sevdikleri şeylerden vazgeçebileceklerini göstermiş, bu davranışları ile vefa, fedakarlık, diğergamlık, vatanseverlik ve yardımseverlik duygularının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun sonucunda kampanyanın amacına ulaştığına inanıyoruz. Toplanan miktar Ziraat Bankası Mehmetçik Vakfı Hesabına yatırılmıştır. Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen ve okul müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

Kampanyaya az çok demeden destek veren minik öğrenciler ise kahraman Mehmetçiği çok sevdiklerini ve onlara moral olması için harçlıklarını bağışladıklarını dile getirdi. (SC-

