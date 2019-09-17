Simav'da 'Goji Berry' projesi İzle

-ÇAKIRLAR KÖYÜ MUHTARI BAYRAM KARADUMAN’IN KONUŞMASI

-SİMAV ZİRAAT ODASI BAŞKANI KADİR BÜTÜNE’İN KONUŞMASI

-SİMAV ZİRAAT ODASI DANIŞMANI ZİRAAT MÜHENDİSİ ŞAZİYE TOKDEMİR’İN KONUŞMASI

-SİMAV TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRÜ MURAT TOKDEMİR’İN KONUŞMASI

-GOJİ BERRY ÜRETİCİSİ MEHMET ÇEKİL’İN KONUŞMASI

-SİMAV KAYMAKAMI TÜRKER ÇAĞATAY HALİM’İN KONUŞMASI

-GOJİ BERRY ÜRETİCİSİ GÜNGÖR YÜKSEL İLE RÖPORTAJ

-GOJİ BERRY ÜRETİCİSİ MEHMET ÇEKİL İLE RÖPORTAJ

-GOJİ BERRY TARLASINDA İNCELEME GÖRÜNTÜLERİ

-GOJİ BERRY MEYVESİ GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA ) -- Goji Berry tarlasında ‘Tarla Günleri’ etkinliği KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, ‘Tarla Günleri’ etkinliği düzenlendi.

Çakırlar köyündeki Güngör Yüksel’e ait Goji Berry tarlasında gerçekleştirilen etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, Goji Berry üreticisi Güngör Yüksel ve Mehmet Çekil ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarla günleri etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Çakırlar köyü Muhtarı Bayram Karaduman, alternatif ürün adına Goji Berry projesinin köyünde uygulanmasından dolayı mutluluk ve heyecan duyduğunu ifade etti.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Simav’daki tarıma ayrılan ödeneklerden dolayı, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’a, İl Genel Meclisi Başkanına ve üyelerine, çiftçiler adına teşekkür ettiğini belirtti.

Goji Berry bitkisi ile ilgili bir açıklama yapan Simav Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir, “Alternatif ürün denememiz Çakırlar köyünde bir dekarlık alana, 3’e 1 buçuk aralıklarla 222 fidan, telli terbiye sistemiyle kurularak yaklaşık 10 bin TL’lik maliyetle tesis edilmiştir” dedi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, üretimi gerçekleştiren, alın teriyle üretim yapan çiftçilerin maliyetlerini çok önemsediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, mevzuata uygun her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Aksaray’dan misafir olarak gelen Goji Berry üreticisi Mehmet Çekil “ Goji Berry önümüzdeki yıllarda çok rağbet görecek bir bitkidir. Goji Berryi sadece kuru meyve olarak düşünmeyin, çok yönlü bir bitki olan Goji Berry Mayıs ayının 15’inden itibaren çiçek açmaya başlıyor, Kar yağıncaya kadar , Kasım ayının sonlarına kadar sürekli çiçek açıyor. Arıcılıkta da çok faydalı olan bitkinin yaprağını kurutarak çay olarak tüketiyoruz, reçeli ve turşusunu yapıyoruz” diye konuştu.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ‘Tarım Günleri’ etkinliğinde bir konuşma yaparak, katılımcılara tarımın önemini hatırlattı. Kaymakam Halim “ Tarımda başarılı olmayan bir toplumun, sanayide, ticarette, eğitimde, sağlıkta ve hiçbir sektörde başarılı olması mümkün değildir. Yaşadığımız ülke, Anadolu toprakları tarım kültürünün, tarım geleneğinin güçlü olduğu topraklardır. Bizlere düşen görev ise bunları geliştirmektir. Tarımdaki hedeflerden biri de, tarımda çeşitliliği sağlamaktır. Kurt üzümü adıyla anılan meyvenin, bu hedef doğrultusunda doğru ürün olduğunu düşünüyorum. Hem tarla günü düzenleyen, hem de bu ürünü ilçemize kazandırma konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Güngör Yüksel’e ait Goji Berry (Kurt Üzümü) tarlasında yapılan incelemelerden sonra, Goji Berry üretimine nasıl başladığını anlatan Yüksel “ Simav Ziraat Odası’nın katkılarıyla, 1 dekarlık alanda Goji Berry deneme bahçemizi kurduk. İkinci yılın sonunda, tarlamızın yanına 1 dekarlık bir bahçe daha hazırladık. 5 buçuk dekarlık arazimin tamamına Goji Berry dikmeyi düşünüyorum. Katkılarından dolayı Ziraat Odası Başkanlığı’na teşekkür ediyoruz” dedi.

Aksaray’ın Kargın köyünde Goji Berry üretimi yapan Mehmet Çekil, Çakırlar köyü tarla gününe davet edildiğini, buradaki çiftçilere Goji berry hakkında bilgilendirme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Çakırlar köyünde düzenlenen ‘Tarla Günleri’ etkinliği, gözleme, ayran ve irmik helvası ikramıyla sona erdi. (MEİ-EFE)

