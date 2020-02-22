Simav’da Gaziantep'in yöresel ürünleri tanıtıldı Haberi

-ÇİĞ KÖFTE YOĞURMA VE İKRAMI

-SİMAV BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRÜ MUSTAFA TEMEKE’NİN KONUŞMASI

-TÜRKİYE GAZİANTEP İL VE İLÇELERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ADINA ALİ DEĞİRMENCİ’NİN KONUŞMASI

-GAZİANTEP ÜRÜNLERİ STANTLARI GÖRÜNTÜLERİ

-ÇİĞ KÖFTE İKRAMI ALAN TÜRKAN ÇAKIR BAYKA İLE RÖPORTAJ

-ETKİNLİK GÖRÜNTÜLERİ

-ETKİNLİĞE ALMANYADAN KATILAN GELEN RECEP KUZU İLE RÖPORTAJ



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, Gaziantep mutfağının kültürünü yansıtan yöresel ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Türkiye Gaziantep İl ve İlçeleri Dernekleri Federasyonu ve Simav Belediye Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen tanıtım etkinliği Belediye meydanında başladı.

4 gün sürecek etkinliğin açılışına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık 500 kilogram çiğ köftenin yapıldığı Gaziantep yöresi ürünler ive kültürel etkinliklerinin tanıtımı Simav’da büyük ilgi gördü. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Simav Belediyesi Kültür Müdürü Mustafa Teneke, “ Kültürlerimizin bir arada buluşması noktasında bizleri kırmayıp, ilçemizde bu değerleri tanıttığınız için Simav halkı adına Gaziantep ekibine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye Gaziantep İl ve İlçeleri Dernekleri Konfederasyonu adına konuşan Ali Değirmenci, “ Gaziantep’i sizlere daha iyi tanıtmak için, yöremizin yemek ve ürünlerini, siz Gaziantep’e gelmeden bizler size getirdik” dedi.

Etkinlikte çiğ köfte ikramı alan Türkan Çakır Bayka yapılan tanıtımı iyi bulduğunu belirterek, çiğ köftenin harika olduğunu ve herkese tavsiye ettiğini ifade etti.

Ali Değirmenci, Gaziantep Dernekleri Federasyonu olarak etkinliklerinin devam ettiğini, Simav’da çok güzel bir karşılama yapıldığını belirterek, Simav Belediye Başkanı’na ve Simav halkına teşekkür ettiğini söyledi.



Yaşamını Almanya’da sürdüren Recep Kuzu, ziyaret için geldiği Simav’da Gaziantep ürünlerinin tanıtımlarıyla karşılaşmaktan çok mutlu olduğunu ve çiğ köfteyi çok beğendiğini belirtti.

Gaziantep tanıtım günleri kapsamında açılan stantlardaki ürünlerin, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Zabıta Ekipleri tarafından gıda denetimlerinin yapıldığı belirtildi.



loading...