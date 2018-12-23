Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Silvan’da yakalanan terörist adliyeye sevk edildi İzle

Silvan’da yakalanan terörist adliyeye sevk edildi İzle

Teröristin jandarmadan çıkarılışı

Jandarma Bild Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Teröristtin sevk aracına bindirilişi
-Teröristin adliyeye getirilişi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirildiği tespit edilen bir terörist yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında katılım yaptığı, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen Rüstem Nergiz kod adlı M.T. isimli teröristin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, Silvan ilçesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda, M.T. isimli teröristin yakalandığı belirtilerek, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi. Açıklamada, “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi. (MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı