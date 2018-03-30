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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Silvan'da Murat Şenlikleri sürüyor

Silvan'da Murat Şenlikleri sürüyor

Çadır kentten görüntü

Benin Zikir Kına Gecesi 

-Çadır Parzardan görüntü
-At Koşusu
-vatandaşların def eşliğinde zikir ve dua etmesi
-Kadınların mum ve kına yakmaları
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Murat Şenlikleri sürüyor. Silvan’ın Kumgölü köyü yakınlarında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve önceki gün başlayan Murat Şenlikleri sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar, geceyi Cebel’in türbesinin bulunduğu bölgede çadırlarda geçiriyor. Üç gün boyunca hem eğlenen hem dua eden insanlar, üçüncü gün kına yakmaya başlıyor. Kına töreni öncesi kadınlar Cebel’in türbesini ziyaret ederek dua ediyor. Duasını tamamlayan türbe dışındaki kına törenine katılıyor. Dışarından bakıldığında sıradan bir kına gecesini andırıyor. Ellerde kına tepsileri, üzerinde mumlar, kısık sesle de olsa, ilahi ve şarkılar. Daha sonra kadınlar birbirlerinin ellerine kına sürüyor. Bu sırada erkekler de türbenin başka bir tarafından tef eşliğinde zikir yapıyor. Hem kutlama hem dua bir arada yapılıyor.
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