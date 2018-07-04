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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Silvan'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu - DİYARBAKIR

Silvan'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu - DİYARBAKIR

- Kaybolduğu belirtilen Yusuf Yılmaz'ın bir markette gezinirken güvenlik kameralarına yansıması Diyarbakır 'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu - Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu belirlendiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolduğu belirtilen 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi.Alınan bilgiye göre, AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yılmaz'ı İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.Çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın görüldüğü iddia edilen İstanbul Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istendi.Gönderilen görüntüler karakola çağrılan aileye izlettirildi.Aile, görüntülerde görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etti.Yılmaz'ın Silvan'a getirilip ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Jandarma Sosyal Paylaşım Sitesi Yansıma Sosyal Paylaşım Hayvan 

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