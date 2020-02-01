Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silvan'da 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Silvan'da 25 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Kar yağışı

Kar Temizleme Köy Yolları Gesi Kardan Adam Kar Yağışı 

- Kapanan köy yolları
- köylerden görüntü
- beyaza bürünen ağaçlar
- kara yürüyen vatandaş
- Kar topu ile oynayan çocuklar
- Kardam adam yapan çocuklar
- Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçenin kırsal bölgesinde yer alan Boyunlu, Bayrambaşı, Keklikdere, Görentepe, Dorukkardı, Taşpınar, Çiğdemli, Gürpınar, Çığyatağı, Üçbasamak, Dağcılar, Kayadere, Onbaşılar, Altınkum, Ormandışı, Babakaya, Çaldere, Susamış, Arı, Nohuttepe ve Kızlal köylerinde kapanan yolların ulaşıma açılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi çalışma başlatırken, şehir merkezinde kar temizleme çalışmaları Silvan Belediyesi ekipleri tarafında yapılıyor. Silvan'da çocuklar kar yağışı nedeniyle doyasıya eğlenirken, zaman zaman yaptıkları kardan adamla poz vermeyi ihmal etmedi. (MRY-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı