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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı İzle

Silopi'de seyir halindeki ambulans alev aldı İzle

Yanan ambulanstan görüntü

Sağlık Personeli 

-Genel ve detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken birden alev alan ambulans kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden Mecit Akdağ idaresindeki 73 AH 171 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi 8. Cadde'de, henüz bilinmeyen nedenle birden alev aldı. Sürücü Akdağ ve ambulanstaki iki sağlık personeli araçtan hızla inerek uzaklaştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle beraber yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Yangında, ambulans kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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