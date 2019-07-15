Silopi'de şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

-Türkçe Kürtçe Mevlit

-Mevlit Yemeği

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu. Silopi Kaymakamlığı’nca düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, 172'inci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen Görümlü, Başverimli ve Çalışkan Belde Belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar ilk olarak Karşıyaka mahallesinde bulunan şehit jandarma er Mehmet Halil Barkın ve şehit piyade er Ahmet Akyel'in kabrini ziyaret etti. Daha sonra Yenişehir Mahallesi’nde PKK'lı teröristlerce farklı zamanlarda düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen sivil vatandaşların mezarları ziyaret edilerek dualar okundu. Son olarak Dicle Mahallesi’ndeki Vali Kamil Acun Camii’nde mevlit etkinliği düzenlendi.

Türkçe ve Kürtçe okunan mevlit, ilahiler ile devam etti. Etkinlik, şehitler için verilen yemekle sona erdi.

