Silopi’de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

-İpekyolu

-İpek yolunda biriken su

-Araçların geçişi

-detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Silopi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücüleri de zorlandı.Yoğun kullanılan Silopi Devlet Hastanesine giden araçlar da biriken sulardan ötürü sıkıntı yaşarken, araçların geçişi esnasında oluşan su dalgaları kıyı kenarına vurur gibi cadde kenarındaki kaldırımlara vurduğu gözlendi. Altyapı sorununun olduğu ilçede tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Uluslararası İpekyolu’nun adeta gölete dönmesi uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.



loading...