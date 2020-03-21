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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Meşaleli destek

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sağlık Çalışanları Kışla 


- Silivrili vatandaşlar sağlık çalışanlarına 3. günde alkışların yanı sıra meşale yakarak tam destek verdi. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Silivri’de vatandaşlar sağlık çalışanları için balkon ve camlara çıkarak alkışlarken, bazı vatandaşlar ise oturdukları sitenin içerisinde meşale yakarak sağlık çalışanlarına destek verdi.
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