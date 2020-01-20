Silivri'yi kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi Haberi



- Silivri'de başlayan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Yağan karın ardından oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle, Kurfallı, Akörene, Büyüksinekli, Kabakça köyleri beyaza büründü. Silivri'nin mahallerini kaplayan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalar başlattı. Ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptığı da görüldü.





loading...