Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Silivri Tem otoyolunda zincirleme kaza...Ortalık savaş alanına döndü

Silivri Tem otoyolunda zincirleme kaza...Ortalık savaş alanına döndü

İlk kazanın yaşandığı yerden görüntü

Zincirleme Kaza İlginç Görüntü Yolcu Otobüsü 

-Aracın üzerine çıkmış haldeki otomobilini görüntüsü
-Sürücülerle röp
-İkinci kazanın olay yeri
-Otobüsün görüntüsü
-Yolcularla röp
-Kazaya karışan sürücülerle röp
-Detaylar

( İSTANBUL )- Silivri TEM Otoyolu'na zincirleme kazalar- TEM Otoyolu'nda yaşanan iki ayrı zincirleme kazada bir otobüs 8 araç birbirine girdi İSTANBUL

- Silivri TEM Otoyolu'nda yaşanan iki ayrı zincirleme kazada 1'i otobüs 8 araç birbirine girdi. Hafif yaralanmalarla atlatılan kazalarda otomobillerden bir tanesi diğerinin üzerine çıktı. Kazalar nedeniyle trafikte de uzun süre aksamalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza TEM Otoyolu Edirne istikameti Selimpaşa Köprüsü üzerinde meydana geldi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin diğerinin üzerine çıkması, ilginç görüntüler oluşturdu. Kazaya karışan sürücülerden biri, "Sağ şeritteki araç önüme kırdı. Ben de ani fren yapınca arka arkaya kaza oldu" dedi.
TEM Otoyolu'ndaki bir diğer kaza ise Silivri sapağında yaşandı. İddiaya göre önündeki tırı sollayan yolcu otobüsü, freni tutmayınca 4 araca vurdu. Kazada 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Otobüste bulunan yolculardan büyük çoğunluğunun birliğine teslim olmaya giden askerler olduğu öğrenildi. Otobüsteki yolculardan Mehmet Ağır, "Ben şoförün hemen arkasında oturuyordum. Otobüsün freni tutmadı. Zincirleme kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı. Bir diğer yolcu ise otobüsün tırı sollayınca duramayarak önündeki araçlara çarptığını söyledi.

Tem Otoyolu'ndaki kazalar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralıAnız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 34 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı