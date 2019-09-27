Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Silivri Stadı’nın kapalı tribünü incelenmek üzere tedbiren kapatıldı Haberi

Silivri Stadı’nın kapalı tribünü incelenmek üzere tedbiren kapatıldı Haberi

Stadın havadan görüntüsü

Deprem Hasar Tespit Kullar 

-Kapalı tribünden görüntü
-genel ve detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Tedbiren kapatılan Silivri Stadı havadan görüntülendi İSTANBUL

- Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8’lik depremin ardından Silivri Şehir Stadının kapalı bölümleri hasar tespit çalışması nedeniyle tedbiren kapatıldı. İnceleme süresince oynatılacak olan maçlarla ilgili kararların güvenlik kurulu tarafından belirleneceği öğrenilirken stadın kapalı bölümleri havadan görüntülendi. İstanbul Silivri’de meydana gelen 5,8’lik depremde bazı ev ve okullarda hasar oluşmuştu. İlçe içerisinde gerçekleşen hasar tespit çalışmaları kapsamında Silivri Stadının kapalı bölümleri yetkililer tarafından incelenmek üzere tedbiren kapatıldı. Uzmanlar tarafından yapılacak olan inceleme süresince oynatılacak olan maçların durumuyla ilgili kararın güvenlik kurulu tarafından verileceği öğrenildi. Öte yandan stadın çevresi ve kapalı tribün kısmı havadan görüntülendi. (UK- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı