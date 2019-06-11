Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Silivri sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti Video

Silivri sahilinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti Video

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Hastane Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 


- İstanbul Silivri'de ailesiyle birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Silivri Gümüş yaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında 10 yaşındaki Menice İnci Çapkan isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girmek için sahile geldi. Denize giren 10 yaşındaki Çapkan, ailesinin yanından uzaklaştığı sırada dengesini kaybederek çırpınmaya başladı.
Küçük kızın suda çırpındığını gören aile, çevredekilerden yardım istedi. Sahilde bulunan can kurtaran denize girerek çocuğu kurtararak karaya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kız çocuğunu tedavi etmek üzere hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Menice İnci Çapkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı