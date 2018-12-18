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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Silivri rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri uçtu

Silivri rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri uçtu

Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Çöp Konteyneri 

-İzolasyon malzemelerinin kaldırılması
-Çöplere atılması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Silivri’de aşırı rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri uçtu. Sokak itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, binanın çatısında maddi hasar oluştu. Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Recep Silahtaroğlu sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri aşırı rüzgar nedeniyle uçtu. Sokak içerisine düşen parçalar şans eseri, park halinde bulunan araçların üzerine düşmedi. Sokakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, çatıdan malzemelerin düştüğünü görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Binanın bulunduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şerit çekerek sokak içerisinde temizleme çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda izolasyon malzemeli çöp konteynerine atılırken, binanın çatısında maddi hasar oluştu.
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