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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Silivri Kadın Kapalı Cezaevi'nde sona yaklaşıldı...Yüksek güvenlikli cezaevi havadan görüntülendi

Silivri Kadın Kapalı Cezaevi'nde sona yaklaşıldı...Yüksek güvenlikli cezaevi havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Teknoloji Bild Şili 

-Cezaevinin koğuşlarından detaylar
-İnşaat çalışmalarından detaylar
-genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Silivri’de 2017 yılında yapımı başlayan Silivri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu inşaatında sona gelindi. Yapımı halen devam eden cezaevinin yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Yüksek güvenlikli ve yüksek donanımlı cezaevi havadan görüntülendi. İstanbul’un Silivri ilçesinde yapımı devam eden Kadın Kapalı Cezaevinin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın yüzde 80’lik kısmının tamamlandığı ve Kasım 2019 yılında Adalet Bakanlığı’na teslim edileceği bildirildi.
En son teknoloji ve modern olarak tasarlanan cezaevi en yüksek güvenlikli cezaevi olacak. Koğuşların tek kişilik olacağı cezaevi üç ana kısımdan oluşup, bir avluda sekiz koğuş bulunuyor. 45 bin metrekarelik bir alanı kapsayan proje içerisinde, ziyaretçi binası, kreş, kapalı spor salonu, 4 tane pembe oda, kültür aktivitelerini yapılacağı alan ve personel yatakhaneleri bulunduruyor. Gardiyan lojmanlarının bir kısmı tamamlanırken, çevre düzenlemelerinin de yapımı devam ediyor. Yapımında son aşamaya gelinen Silivri Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nun inşaatı, drone ile havadan görüntülendi.
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